Der Kakao-Future hat die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 2.410 Dollar beendet. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich damit eine Fortsetzung des bisherigen Seitwärtstrends ab: Die Tiefststände bei 2.371 Dollar wurden gekauft, an der 200-Tage-Linie im Bereich von 2.450 wieder verkauft. Für Druck sorgten in der letzten Woche größer als erwartete Lieferungen an der Elfenbeinküste. Generell ist das Umfeld jedoch weiterhin positiv. Die Öffnungsschritte der Volkswirtschaften ...

