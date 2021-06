DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: Termin für Veröffentlichung Jahresabschluss und Hauptversammlung

Haag (pta030/01.06.2021/16:00) - Die CLEEN Energy AG gibt bekannt, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 am 6. Juli 2021 veröffentlicht wird und die Hauptversammlung daraufhin am 28. Juli 2021 in Haag, Niederösterreich, stattfindet. Die Einladung für die Hauptversammlung erfolgt gesondert.

Sämtliche Termine und Fristen sind auf der Website des Unternehmen unter https://cleen-energy.com/investoren/ finanzkalender/ abrufbar."

Aussender: CLEEN Energy AG

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

