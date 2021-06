Der Sommer ist da und damit steigt nicht nur die Laune, sondern auch die Stimmung an den Aktienmärkten. Stichwort: Öffnungsperspektive. Vor allem der DAX ist derzeit außer Rand und Band und markiert fast täglich ein neues Rekordhoch. Angetrieben wird die gute Stimmung vor allem durch die Autoaktien. Hier machen Gerüchte die Runde, wonach der Sportwagen-Hersteller Porsche (nicht verwechseln mit der Holding!) an die Börse gebracht werden soll. Interessant erscheinen aktuell auch wieder viele Dividendenaktien. Zudem scheinen unsere China-Aktien wieder Fahrt aufzunehmen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.