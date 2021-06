WIEN (dpa-AFX) - Der Ölverbund Opec+ hält an der geplanten Ausweitung der Fördermenge im Juli fest. Die in dem Verbund organisierten Opec-Länder werden gemeinsam mit verbündeten Förderstaaten die Produktion im Juli um etwa 840 000 Barrel pro Tag erhöhen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Delegierte der Opec+ berichtete. Die Maßnahme folgt auf Erhöhungen im Mai und Juni und entspricht einem zuvor gefassten Beschluss.

An diesem Dienstag berät die Opec+ im Rahmen einer Online-Konferenz über ihre Förderpolitik. Allgemein wurde damit gerechnet, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Gruppe an ihrem Plan festhält, die Ölhähne bis Ende Juli weiter aufzudrehen, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

"Das Nachfragebild hat deutliche Anzeichen einer Verbesserung gezeigt", sagte der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman zu Beginn des Online-Treffens. Der russische Energieminister Alexander Novak sprach von einer "allmählichen wirtschaftliche Erholung"./jkr/jsl/men