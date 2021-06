Der Aktie der AT&S AG sind heute an der Börse mit mehr als zehn Prozent Plus Flügel gewachsen. Das Tech-Unternehmen will in den kommenden fünf Jahren 1,7 Milliarden Euro (lies hier mehr dazu) in einen neuen Produktionsstandort für IC-Substrate (verbinden den Halbleiter mit der Leiterplatte) in Südostasien investieren. Die Serienproduktion von Substraten für Hochleistungsrechner, Datenzentren und die Autoindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...