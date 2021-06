Tagesausblick für 02.06.: DAX startet mit Allzeithoch in den Juni

Bastian Galuschka,

Der DAX ist mit viel Schwung in den Monat Juni gestartet. Das Börsenbarometer übersprang am Dienstag nicht nur wieder die Marke von 15.500 Punkten, sondern kletterte im Hoch sogar bis auf 15.685 Zähler und markierte damit ein neues Allzeithoch. Im späten Handel allerdings bröckelten die Gewinne etwas ab. Rückenwind lieferten am Dienstag vor allem Konjunkturdaten. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone stieg nach endgültigen Angaben um 0,3 Punkte auf 63,1 Zähler und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit in Deutschland und der Eurozone stärker zurück als erwartet. Die Inflationsrate in der Eurozone zog unterdessen deutlich von 1,6 Prozent auf vorläufige 2,0 Prozent im Mai an, womit das EZB-Ziel von knapp zwei Prozent bereits wieder leicht überschritten wird.

Unternehmen im Fokus

Erneute Spekulationen über einen möglichen Börsengang der Sportwagenbauershaben den-Aktien am Dienstag Auftrieb gegeben. Bisher ist der Sportwagenbauer eine hundertprozentige Volkswagen-Tochter. Die ebenfalls börsennotierte Porsche SE ist die Beteiligungsholding der Familien Porsche-Piech, die einen Großteil der Volkswagen-Stammaktien besitzt. Reuters hatte am Montag gemeldet, dass die Familien Porsche-Piech bei einem Börsengang des Sportwagenbauers wieder eine größere direkte Beteiligung eingehen könnten. Volkswagen erwägt Berichten zufolge einen Börsengang, um so den Wert der Marke besser zu heben.

Wichtige Termine

Deutschland - Einzelhandelsumsatz April

Deutschland - VDMA-Auftragseingang Maschinenbau Mai

Europa - Erzeugerpreise April

USA - Beige Book der Fed

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.685/15.895 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.568/15.502/15.380/15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX schüttelte die Schwäche vom Montag im heutigen Handel schnell ab. Der Index eröffnete freundlich und baute die Kursgewinne bis zum US-Börsenstart stetig aus. Das neue Allzeithoch lautet 15.685 Punkte. Im Zuge einer Konsolidierung ist der Index bereits wieder am nun neuen Support bei 15.568 Punkten angekommen. Diesen gilt es für die Bullen am Mittwoch zu halten, andernfalls droht eine Rückabwicklung des heutigen Anstiegs. Dabei könnte der Index noch einmal in Richtung 15.400 Punkte fallen.

Auf der Oberseite dient das neue Hoch bei 15.685 Punkten als kleinerer Widerstand. Die mittelfristigen Projektionsziele liegen aber noch höher, bei 15.895 Punkten und um 16.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.05.2021- 01.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2016- 01.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

