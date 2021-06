Halle/MZ (ots) - Es tut sich aber eine noch alles entscheidende Lücke bis zum Sieg über die Pandemie auf: Bis jetzt sind erst 18 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Um die Pandemie wirklich im Griff zu haben, müssen es 80 Prozent sein. Das ist bis zu den ersehnten Sommerferien, bis zum Auslaufen der Bundesnotbremse Ende Juni nicht zu schaffen. Eine Erstimpfung darf nicht darüber hinwegtäuschen: Sie schützt vor Corona nicht. Also muss es Masken, Abstand und Tests bleiben. Das erfordert Fehleranalyse und Einsicht und Disziplin einer erschöpften Gesellschaft. Bisher hat Deutschland Erfolge bei der Pandemiebekämpfung fahrlässig verspielt, weil Dämme zu früh brachen. Das darf jetzt nicht wieder passieren - vor allem ihretwegen: wegen der jungen Menschen. Sie haben über ein Jahr auf vieles verzichtet, was den Start in die Zukunft ausmacht.



