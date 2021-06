Unterföhring (ots) - Unterföhring, 1. Juni 2021. Heute fand die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE in Unterföhring statt. Aufgrund des pandemischen Umfelds wurde die Veranstaltung erneut in virtueller Form abgehalten, ohne die persönliche Anwesenheit der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten. Der Konzern entschied sich entsprechend für eine Online-Übertragung aus dem hauseigenen "Galileo"-Studio.Rainer Beaujean, Vorstandssprecher der ProSiebenSat.1 Media SE, auf der heutigen Hauptversammlung: "Wir haben ProSiebenSat.1 sicher durch die COVID-19-Krise geführt und blicken nun optimistisch auf den Rest des Jahres. Unser Fokus liegt darauf, die Synergien innerhalb der Gruppe weiter zu heben und unsere Diversifizierung auszubauen, mit dem Ziel in allen Segmenten nachhaltig und profitabel zu wachsen. Dabei wollen wir vor allem Profitabilität und Cashflow verbessern, um jetzt und in Zukunft noch stärker Wert für all unsere Stakeholder zu schaffen."Die Aktionär:innen der ProSiebenSat.1 Media SE haben bei der heutigen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 50 Prozent des adjusted net income beschlossen. Dies entspricht 0,49 Euro je dividendenberechtigter Aktie und einer Ausschüttungssumme von rund 111 Mio Euro. Die Dividende wird am 7. Juni 2021 ausgezahlt. Damit setzt die ProSiebenSat.1 Media SE ihre generelle Dividendenpolitik fort.In weiteren Tagesordnungspunkten hat die diesjährige Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 mit deutlicher Mehrheit entlastet sowie dem System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zugestimmt. Alle sonstigen zustimmungspflichtigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mit deutlicher Mehrheit angenommen.Rainer Beaujean zu den Abstimmungsergebnissen: "Die hohe Zustimmung in den Abstimmungsergebnissen unterstreicht das Vertrauen unserer Aktionär:innen in den Vorstand und die Strategie unseres Unternehmens. ProSiebenSat.1 ist so viel mehr als ein reines Medienunternehmen. Wir digitalisieren und diversifizieren unser Geschäft seit Jahren und entwickeln uns damit klar in Richtung Digitalkonzern. Diesen Weg setzen wir konsequent fort."Die Aktionär:innen hatten im Vorfeld der Hauptversammlung insgesamt über 260 Fragen eingereicht, die zum Teil aus mehreren Einzelfragen bestanden. Zusätzlich bestand für die Aktionär:innen die Möglichkeit, während der Aussprache Nachfragen zu stellen. Vorstand und Aufsichtsrat haben alle eingereichten Fragen beantwortet.Weitere Informationen zur Hauptversammlung, darunter die Übersicht der Abstimmungsergebnisse, finden Sie unter: https://www.prosiebensat1.com/hauptversammlung#2021Bildmaterial zum Download steht Ihnen hier zur Verfügung: https://www.prosiebensat1.com/presse/downloads/fotos-eventsPressekontakt:Stefanie Rupp-MenedetterHead of Group Communications & EventsTel. +49 [89] 95 07-2598E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.comSusanne BrieuHead of Corporate Communications Strategy & FinanceTel. +49 [89] 95 07-1137E-Mail: Susanne.Brieu@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringPressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.comTwitter: @P7S1GroupOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/4930471