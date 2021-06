Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem holprigen Wochenauftakt mit Rekord-Ständen in den Juni gestartet. Sowohl der Dax wie auch der MDax ritzten im Tagesverlauf neue Höchststände in die Anzeigetafel. Zu den größten Gewinnern zählten die Autohersteller und auch die Technologiewerte konnten zum Teil deutlich zulegen.In der Spitze kletterte der DAX auf 15.685 Punkte und markierte damit ein neues Allzeithoch. Im Laufe des Nachmittags verlor der deutsche Leitindex allerdings etwas an Schwung und ging ...

