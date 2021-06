Bis Windows 7 hörten Nutzer von Microsofts Betriebssystem einen Sound, wenn der Bootvorgang abgeschlossen war. Mit Windows 8 war dieser Startsound verschwunden - wohl wegen Jensen Harris. "Dü-dü" - die Älteren unter euch erinnern sich sicher noch an die einzigartige Tonsequenz, die von 1992 an bei Windows 3.11 den Abschluss des Bootvorgangs verkündete. Nutzer sollten damit darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihr PC einsatzbereit war. In den folgenden Jahren erhielten fast alle neuen Windows-Versionen wie Windows 95, 98, XP oder 7 ihren eigenen unverwechselbaren Startsound. ...

