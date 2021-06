Darum geht's im Video: Partystimmung an der Börse: Der DAX knackt sein Allzeithoch und klettert weit über 15.600 Punkte - der ideale Zeitpunkt also, um jetzt mit einem Short-ETF oder einem gehebelten ETF auf fallende Kurse zu setzen? Richy erklärt, auf was Du dabei unbedingt achten solltest und verrät, wie es seit seinem Einstieg ins Farming der Kryptowährung Chia weiterging… 00:00 - DAX-Rekord und Inflation? 04:16 - Short-ETFs einfach erklärt 10:33 - So funktionieren Leverage / Hebel-ETFs 16:15 - Chia: Farming der Kryptowährung sinnlos? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/