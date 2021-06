Bielefeld (ots) - Der Sport hat ein Problem. Weltweit. Denn mit Vernunft betrachtet, sind sportliche Großereignisse derzeit vollkommener Unsinn. Die Fußball-EM in Europa, die Olympischen Spiele in Tokio und jetzt auch noch das: In Südamerika soll vom 13. Juni an die Copa America stattfinden. Das ist die offizielle Fußball-Meisterschaft des Kontinentes. Wie in Europa die EM. Zehn Mannschaften sollen 28 Spiele austragen. Die Spieler kommen aus der ganzen Welt zusammen, denn sie sind nicht selten die Stars der Topligen wie Lionel Messi und Neymar. Während normale Menschen kaum ins Nachbarbundesland reisen dürfen wegen der Infektionsgefahr.Dumm nur, dass dem südamerikanischen Fußballverband die Ausrichternationen abhandenkommen. Kolumbien hat vor zehn Tagen abgesagt und als Grund die sozialen Unruhen im Land mit 60 Toten angegeben. Absolut nachvollziehbar und richtig. Argentinien hat unter Hinweis auf explodierende Corona-Infektionen am Sonntag abgewunken. Ebenfalls richtig. Brasilien will einspringen. Brasilien? 462.000 Tote an und mit Corona, immer noch hohe Infektionszahlen und schleppende Impfkampagne. Gegen die Entscheidung von Präsident Jair Bolsonaro persönlich laufen die Menschen in dem Riesenland Sturm. Mal abwarten, aber das Fußballereignis in Brasilien würde endgültig zeigen, dass ein Menschenleben keinen Pfifferling wert ist.In Europa bereiten sich die Nationalteams derweil auf die EM vor als gäbe es kein Corona. Die Spiele werden in ganz Europa ausgetragen, die Mannschaften jetten hin und her. Die Spieler leben in ihren Hotel-Blasen, aber schon der Fall des mit Corona infizierten deutschen Nationalspielers Toni Kroos zeigt: sicher ist das nicht. Gleichzeitig durften Kinder nicht in die Schule, durften Unternehmer nicht wirtschaften, Menschen sich nicht frei bewegen, wurden Grundrechte eingeschränkt.Die negativen Folgen sind offensichtlich und wir werden lange damit beschäftigt sein, sie zu bewältigen. Ist die Fußball-EM, sind die Olympischen Spiele wichtiger als das Wohl unserer Kinder, die Zukunft unserer Wirtschaft, der Zusammenhalt der Gesellschaft?Ja, auch die Großereignisse sind Wirtschaftsfaktoren, sind Abwechslung und schön. Aber die Pandemie ist weltweit nicht vorbei und deshalb sind sie unverantwortlich.carsten.heil@ihr-kommentar.dePressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/4930507