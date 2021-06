DJ PTA-Adhoc: ItN Nanovation AG: Insolvenzverfahren eröffnet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, 1. Juni 2021 (pta037/01.06.2021/19:50) - Das Amtsgericht Saarbrücken hat am heutigen Tag, den 1. Juni 2021, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet und den bisher vorläufigen Insolvenzverwalter Herrn RA Günter Staab zum Insolvenzverwalter bestellt. Ein vorläufiger Gläubigerausschuss konnte vom Amtsgericht bisher nicht ernannt werden. Den Mitarbeitern des Unternehmens mussten die Kündigungen ausgesprochen werden.

ItN Nanovation AG Lutz Bungeroth Provinzialstr. 106 66806 Ensdorf Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 Fax: +49 (0) 6831 12 69 85-1 Email: ir@itn-nanovation.com (mailto:ir@itn-nanovation.com) http://www.itn-nanovation.com

