BEIJING/ LOS ANGELES (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD fertigt in den USA in einem eigenen Werk Elektrofahrzeuge in verschiedenen Varianten. Nun wurde die Elektro-Version eines gelben Schulbusses vorgestellt. Die BYD Company profitiert vom "Buy America" - Slogan der US-Regierung in...

Den vollständigen Artikel lesen ...