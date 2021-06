Kommende Episoden befassen sich mit der Entwicklung von autonomen Lösungen für eine sicherere und intelligentere Zukunft

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) kündigte heute neue Episoden seiner digitalen Lernserie Velodyne Lidar LIVE! an und stellte mit dem Experten für die Automobilindustrie, Charlie Vogelheim, einen zweiten Moderator ein, um die Serie durch eine größere Auswahl an Gästen und durch neue Formate zu erweitern. Die Serie wird auf zwei Episoden pro Monat erweitert. Damit wird die Nachfrage der Zuschauer nach Informationen über die vielen Möglichkeiten zur Förderung von sicherer Mobilität und intelligenten Gemeinschaften durch autonome Lösungen erfüllt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210601006085/de/

Velodyne Lidar announced new episodes of its digital learning series Velodyne Lidar LIVE! The June 4 episode will feature Kat Dransfield, Vice President, Product and Digital Platform Strategy at Local Motors. Dransfield will discuss global deployment of the Olli 2.0 self-driving vehicle and building next-generation 3D-printed vehicles at the Local Motors microfactory in Knoxville, Tenn. (Photo: Velodyne Lidar)

Zur Registrierung für die Velodyne Lidar LIVE! Webinarreihe gehen Sie auf: https://velodynelidar.com/events/.

Die 45-minütigen Webinare umfassen Gespräche mit Branchenexperten, die die Zukunft der Mobilität mitgestalten, die Leben, Gemeinschaften und Branchen verändern wird. In früheren Folgen ging es um Testfahrten mit vernetzten und automatisierten Fahrzeugen und darum, wie autonome Lösungen die Verkehrsüberwachung, mobile Kartierung und Gepäckabfertigung an Flughäfen verbessern können. Zu den neuen Formaten gehören Podiumsdiskussionen zur Vertiefung der Themen in den Episoden.

Zu den Experten, die in zukünftigen Episoden sprechen, gehören:

4. Juni 2021 um 10:00 Uhr PDT: Kat Dransfield, Vice President für den Bereich Product and Digital Platform Strategy bei Local Motors. Dransfield wird über den globalen Einsatz des selbstfahrenden Fahrzeugs Olli 2.0 und die Herstellung von 3D-gedruckten Fahrzeugen der nächsten Generation in der Mikrofabrik von Local Motors in Knoxville, Tennessee, sprechen.

9. Juli 2021 um 10.00 Uhr PDT: Kamil Litman, Vice President für den Bereich Software bei May Mobility. Litman wird erörtern, wie sichere, effiziente und nachhaltige Shuttle-Lösungen die öffentlichen Verkehrsmittel sinnvoll ergänzen können.

6. August 2021 um 10.00 Uhr PDT: Sameer Sharma, Global GM (Smart Cities Transportation), IOT Solutions bei Intel und Jon Barad, Vice President für den Bereich Business Development bei Velodyne. In dieser Diskussion geht es um Richtlinien und Vorschriften rund um intelligente Infrastrukturen sowie darum, wie Smart-City-Anwendungen öffentliche Dienste verbessern und die Sicherheit und Lebensqualität erhöhen können.

20. August 2021 um 10.00 Uhr PDT: Natasha Thomas, MNM, Executive Director bei Mothers Against Drunk Driving Northern California. Thomas wird die Rolle der autonomen Fahrzeugtechnologie bei der Erreichung des Ziels von null Todesfällen durch Trunkenheit am Steuer ansprechen.

Charlie Vogelheim ist zusammen mit Pamela Gauci, Direktorin für Events und Marketing bei Velodyne, Gastgeber der Serie. Vogelheim verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, unter anderem als Moderator von Motor Trend Audio, als leitender Redakteur bei Kelley Blue Book und als Vizepräsident bei J.D. Power and Associates. Er erhielt große Beachtung für seine Rolle als Moderator des 2020 World Safety Summit.

"Unser Publikum hat uns gesagt, dass es mehr darüber erfahren möchte, wie autonomes Fahren zu sicherem, nachhaltigem und zugänglichem Transport und intelligenten Gemeinschaften führt", sagte Sally Frykman, Chief Marketing Officer bei Velodyne Lidar. "Es gibt eine große Vielfalt an Anwendungen, die mit Hilfe von Lidar-Lösungen eingesetzt werden. Velodyne Lidar LIVE! wird weiterhin die vielen autonomen, im Einsatz befindlichen Lösungen präsentieren, die das Leben auf der ganzen Welt auf bedeutsame Weise verändern."

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über die Zielmärkte von Velodyne, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen und den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "rechnet damit", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt", "dürfte", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "schlägt vor" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, unter anderem solche, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate auswirken können, sind die unsicheren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seiner Kunden; die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu bewältigen; die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan auszuführen; Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Velodyne-Kunden, ihre Produkte zu vermarkten und die letztendliche Marktakzeptanz dieser Produkte; Unsicherheiten bezüglich der staatlichen Regulierung und der Einführung von Lidar; die Quote und den Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die existieren oder möglicherweise verfügbar werden; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen, die sich auf die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210601006085/de/

Contacts:

Velodyne Anlegerbeziehungen

InvestorRelations@velodyne.com

Medien

Liv Allen

(415) 370 0716

velodyne@codewordagency.com