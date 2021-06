DJ Apothekerverband: Tagelange Verzögerung bei Astrazeneca

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Der Impfstoffhersteller Astrazeneca kann nicht pünktlich liefern. "Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass sich die Auslieferung des Vektor-Impfstoffs von Astrazeneca noch weiter verzögert. Die Apotheken werden nun aufgrund des Feiertages Fronleichnam frühestens am Freitag beliefert werden können", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Bisher sei Mittwoch als Auslieferungstag an die Apotheken vorgesehen gewesen. Auch das wäre schon zwei Tage verspätet gewesen.

Damit müssen die Praxen nun viele Termine verschieben, erwartet der Verbandschef. "Weil viele Arztpraxen Freitagnachmittag geschlossen sind, wird der Impfstoff erst am nächsten Montag in den Arztpraxen sein. Das bedeutet, dass viele Impftermine um eine ganze Woche verschoben werden müssen", so Preis. Ein Wechsel ist nicht möglich: "Die Apotheken weisen darauf hin, dass aufgrund der insgesamt angespannten Liefersituation Impfungen nicht auf BioNTech/Pfizer oder Johnson & Johnson-Impfstoffe umgebucht werden können."

