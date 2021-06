Anfang nächsten Jahres soll der Tesla Cybertruck in Produktion gehen - das Interesse ist bereits jetzt immens. Ein Tracker zeigt die genaue Vorbestellungszahl an.? Produktionsstart des Tesla Cybertrucks Anfang 2022 ? Bereits über eine Million Vorbestellungen ? Ford soll mitverantwortlich für großes Interesse am Tesla Cybertruck seinSo sieht der Tesla Cybertruck ausBereits 2019 wurde der vollelektrische Pickup des US-amerikanischen Unternehmens für Elektroautos, Stromspeicher- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...