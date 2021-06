Öffentliche Demonstration vor der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat am 2. Juni 2021 um 14:00-15:00 Uhr MEZ

"VOW: Vaccinate Our World"-Befürworter werden eine öffentliche Demonstration vor der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat veranstalten, um das Bewusstsein zu schärfen und die Staats- und Regierungschefs der EU aufzufordern, die Unmoral der Impfstoffrationierung zu beenden, indem sie den Verzicht auf TRIPS-Patente bei der Welthandelsorganisation unterstützen

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), der weltweit größte Anbieter von Plege- und Behandlungsleistungen im Zusammenhang mit HIV/AIDS, wird eine Demonstration abhalten, um die internationale Zusammenarbeit zur Impfung unserer Welt gegen COVID-19 zu fordern. An dem Protest werden europäische Befürworter aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit teilnehmen, die einen schnelleren und breiteren weltweiten Zugang zu Impfstoffen fordern und von der EU verlangen, dem Beispiel der Biden-Regierung zu folgen, indem sie die vorübergehende Aussetzung von COVID-19-Impfstoffpatenten unterstützt.

Die Befürworter möchten auch das Bewusstsein für die Ungleichheiten bei der Einführung europäischer und globaler Impfstoffe sowie für die Gefahren von Nationalismus und Zögern bei Impfstoffen schärfen. Die Demonstration in Brüssel eine Initiative der VOW-Kampagne folgt auf die virtuelle Pressekonferenz in Großbritannien, die im Mai stattfand.

WAS: Öffentliche Demonstration und Handlungsaufforderung zur Impfung unserer Welt

und zur WO: Kreisverkehr vor der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat

Kreisverkehr vor der WANN: 2. Juni 2021, 14:00-15:00 Uhr MEZ

WER: AHF Europa

"Die Zeit für Gespräche und leere Versprechungen muss in Bezug auf den Zugang zu COVID-19-Impfstoffen in der EU und weltweit ein Ende haben. Wir müssen sofort handeln!", sagte die Leiterin des AHF-Büros in Europa, Zoya Shabarova. "Wir protestieren in Brüssel, weil die Staats- und Regierungschefs der EU beweisen müssen, dass sie es ernst meinen, dass kein Land auf lebensrettende Impfstoffe verzichten muss, indem sie den Vorschlag der Welthandelsorganisation unterstützen, vorübergehend auf Patente für alle COVID-19-Impfstoffe zu verzichten. Generikaherstellern muss erlaubt werden, mit der Produktion von Impfstoffen zu beginnen, wenn wir jetzt die gesamte Menschheit schützen und unsere Welt impfen wollen die Staats- und Regierungschefs der EU können und sollten dazu beitragen."

Über VOW

Der ehrgeizige, aber machbare Aufruf zum Handeln von "Vaccinate Our World" umfasst fünf Grundprinzipien:

Die weltweiten COVID-19-Impfbemühungen müssen mit 100 Milliarden USD von reichen Ländern finanziert werden.

Innerhalb eines Jahres müssen weltweit sieben Milliarden Impfstoffdosen hergestellt und bereitgestellt werden.

müssen weltweit hergestellt und bereitgestellt werden. Unternehmen und Regierungen müssen während der Pandemie auf ALLE COVID-19-Impfpatente verzichten oder diese aussetzen.

COVID-19-Impfpatente verzichten oder diese aussetzen. Die Länder müssen beim Austausch von Informationen und Daten zu 100 transparent sein.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen eine weitaus stärkere internationale Zusammenarbeit als treibende Kraft für das Ende der Pandemie fördern und dürfen nicht mit Routinepolitik fortfahren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter VaccinateOurWorld.org, wo Sie sich als Einzelperson oder als Organisation verpflichten können, weltweit für den Zugang zu Impfstoffen zu kämpfen.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die größte globale AIDS-Organisation, bietet derzeit medizinische Versorgung und/oder Dienstleistungen für über 1,5 Millionen Kunden in 45 Ländern weltweit, so in den USA, in Afrika, in Lateinamerika/Karibik, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Mehr über die AHF erfahren Sie auf unserer Website (www.aidshealth.org), auf Facebook (www.facebook.com/aidshealth) und auf Twitter (@aidshealthcare) sowie auf Instagram (@aidshealthcare).

Contacts:

KONTAKTANGABEN FÜR EUROPÄISCHE MEDIEN

Anna Zakowicz, Stellvertretende Leiterin des AHF-Büros in Europa

+31628744655

anna.zakowicz@aidshealth.org



Viktoriya Martsenko, Marketingmanagerin,

AHF Europa

+380504344409

viktoriya.martsenko@aidshealth.org



KONTAKTANGABEN FÜR US-MEDIEN:

Ged Kenslea,Senior Director, Kommunikationsabteilung, AHF

+1.323.308.1833 (Büro), +1.323.791.5526 (Handy)

gedk@aidshealth.org



Denys Nazarov, Direktor, Globale Strategie- und

Kommunikationsabteilung, AHF

+1.323.308.1829

denys.nazarov@aidshealth.org