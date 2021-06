Taulia, der führende Fintech-Anbieter von Working-Capital-Lösungen, meldete heute, dass er seine globale Aufstellung und seine Präsenz in Asien erweitern wird.

Taulia hat seine Präsenz in China und Singapur eingerichtet. Die zwei Märkte sind nicht nur von strategischer Bedeutung für den aktuellen weltweiten Kundenstamm des Unternehmens, sondern versprechen ein starkes Wachstumspotenzial in Bezug auf lokale und regionale Käufer und Lieferanten.

Im Zuge seiner Expansion hat Taulia Haiyan Zhuang zum Leiter China berufen. Haiyan wird Taulias Präsenz in China aufbauen und stärken. Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bankwesen, Finanzwesen und Finanztechnologie bekleidete Haiyan Positionen bei der Bank of China HQ, HSBC, Deutsche Bank und OneConnect Smart Technology Company.

Der fortlaufende Fokus auf den Wachstumskurs in ganz Asien kommt im Anschluss an eine strategische Investition in Höhe von 60 Millionen US-Dollar, unter der Leitung des chinesischen Mischkonzerns Ping An Insurance Company, sowie die zentrale Ernennung von Steve Scott zum Leiter Asien-Pazifik im Jahr 2020. Das Netzwerk von Taulia in der Asien-Pazifik-Region umfasst derzeit mehr als 280.000 Lieferanten, die über 35 Länder in der Region verteilt sind.

Cedric Bru, CEO von Taulia, kommentierte: "Asien steht im Zentrum der globalen Lieferkette und ist für viele global aufgestellte Unternehmen eine Region von strategischer Bedeutung. Zudem wird die Region von dem außerordentlichen Wachstum einheimischer Unternehmen beflügelt, die ihr Geschäft ausbauen und auf der Weltbühne eine größere Rolle spielen möchten. Durch die Anwendung technologiegestützter flexibler Working-Capital-Lösungen ermöglicht es unsere Technologie großen und kleinen Unternehmen, ihre Expansion voranzutreiben. Zunächst werden wir diese Kapazitäten mehr Unternehmen in ganz China und Singapur verfügbar machen, während wir Expansionspläne für ganz Asien haben. Unser aktueller Kundenstamm investiert zunehmend in die Region und wird daher unsere Unterstützung und das Know-how, das wir ihrem Betrieb bereitstellen können, schätzen. Wir freuen uns darauf, allen Unternehmen in der Region durch ein besseres Working-Capital-Management zum Erfolg zu verhelfen."

Über Taulia

Taulia ist ein Fintech-Anbieter von Working-Capital-Managementlösungen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Taulia hilft Unternehmen, den in ihren Verbindlichkeiten, Forderungen und Beständen gebundenen Wert freizusetzen. Ein Netzwerk von mehr als 2 Millionen Unternehmen nutzt die Plattform von Taulia, um zu entscheiden, wann sie bezahlen bzw. bezahlt werden. Taulia verarbeitet jedes Jahr über 500 Milliarden US-Dollar. Zu den weltweit größten Unternehmen, die Taulia vertrauen, zählen Airbus, AstraZeneca, Nissan and Vodafone. Weitere Informationen finden Sie unter www.taulia.com.

