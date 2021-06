In der zurückliegenden Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine freundliche Tendenz, so dass der MSCI WORLD (Euro)-Index im Wochenverlauf um + 1,3 % zulegte. Hintergrund hierfür waren weiterhin etwas entspanntere langfristige Inflations- und Zinserwartungen der Marktteilnehmer, so dass sich die Rendite 10jähriger US-Treasuries weiter moderat von 1,63 % auf 1,61 % zurückbildete. Auch der bis zuletzt weiter exzellente Verlauf der Quartalsberichtsperioden in den USA und Europa wie auch die von der Biden-Regierung für das Jahr 2022 ...

