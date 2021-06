DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Starke BIP-Daten schieben Sydney an

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch zur Wochenmitte zeigen sich die asiatischen Börsen mit einer uneinheitlichen Tendenz. Abschläge verzeichnen die Handelsplätze in Schanghai und in Hongkong. Dagegen legt der Nikkei-225 in Tokio nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben um 0,5 Prozent zu auf 28.944 Punkte. Am deutlichsten (+0,9%) fällt das Plus für den S&P/ASX 200 in Sydney aus. Hier sorgt ein stärker als erwarteter BIP-Anstieg im ersten Quartal für Kauflaune.

Der Schanghai-Composite gibt um 0,7 Prozent nach, in Hongkong fällt das Minus ähnlich hoch aus, nachdem der Hang-Seng-Index zuletzt drei Handelstage in Folge zugelegt hatte. Auch enttäuschenden Einzelhandelsumsätze in Hongkong für April drückten auf die Stimmung, heißt es. Die OCBC-Analysten erwarten, dass sich diese in den kommenden zwei Monaten stabilisieren wird, unterstützt durch eine anhaltende Entspannung der Corona-Situation und eine Verbesserung am Arbeitsmarkt. In Hongkong sind es vor allem Technologie- und Einzelhandelswerte, die auf den Verkaufslisten der Anleger stehen.

Bei den Einzelwerten in Hongkong fallen Alibaba um 2,2 und Meituan um 1,2 Prozent nach.

In Tokio sind es vor allem die Werte aus dem Energie- und AutosSektor, die den Markt nach oben führen. Dagegen zeigen sich laut Händöern Telekom- und Technologieaktien mit Abgaben. Für Kyowa Kirin geht es um 9,0 Prozent aufwärts. Das US-Biotechnologieunternehmen Amgen hat bekannt gegeben, dass es eine Vorauszahlung in Höhe von 400 Millionen Dollar leisten wird, weil man gemeinsam Präparate von Kyowa Kirins gegen atopische Dermatitis entwickeln und vermarkten wolle.

Gute BIP-Daten stützen in Australien

Australien meldete derweil im Auftaktquartal 2021 gegenüber dem Vorquartal einen BIP-Anstieg von 1,8 Prozent, während Volkswirte nur mit einer Zunahme um 1,5 Prozent gerechnet hatten. Auch der Anstieg zum Vorjahr übertraf klar die Schätzungen. Die Daten deuteten darauf hin, dass sich die Dynamik der australischen Wirtschaft aus der zweiten Jahreshälfte 2020 fortsetzt, heißt es. Nach Meinung von Russel Chesler, Head of Investments and Capital Markets für Australien bei VanEck, dürfte das Wirtschaftswachstum im Verlauf des Jahres 2021 weiter an Dynamik gewinnen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.207,30 +0,91% +9,42% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.944,31 +0,45% +5,16% 08:00 Kospi (Seoul) 3.224,36 +0,08% +12,21% 08:00 Schanghai-Comp. 3.601,17 -0,65% +3,69% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.320,10 -0,50% +7,04% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.160,19 -0,85% +11,27% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.594,48 +0,54% -2,68% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,2220 +0,0% 1,2214 1,2231 +0,1% EUR/JPY 133,98 +0,2% 133,71 133,89 +6,3% EUR/GBP 0,8633 +0,0% 0,8633 0,8590 -3,3% GBP/USD 1,4155 +0,0% 1,4152 1,4236 +3,5% USD/JPY 109,64 +0,2% 109,47 109,47 +6,2% USD/KRW 1110,14 +0,2% 1108,45 1107,38 +2,3% USD/CNY 6,3821 +0,0% 6,3817 6,3754 -2,2% USD/CNH 6,3823 -0,0% 6,3831 6,3748 -1,9% USD/HKD 7,7587 -0,0% 7,7593 7,7594 +0,1% AUD/USD 0,7752 +0,0% 0,7750 0,7751 +0,7% NZD/USD 0,7255 -0,0% 0,7256 0,7278 +1,0% Bitcoin BTC/USD 36.683,51 +0,8% 36.390,01 35.506,01 +26,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,87 67,72 +0,2% 0,15 +39,9% Brent/ICE 70,44 70,25 +0,3% 0,19 +37,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.896,40 1.900,40 -0,2% -4,00 -0,1% Silber (Spot) 27,78 27,93 -0,5% -0,14 +5,3% Platin (Spot) 1.189,98 1.196,80 -0,6% -6,83 +11,2% Kupfer-Future 4,65 4,65 -0,1% -0,01 +31,8% ===

June 02, 2021

