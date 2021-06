Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und in die Reihe der Enttäuschungen kam mit dem Ende des schon fast fest eingeplanten 200 MW Auftrags Iberdrola's kam letzte Woche ein weiterer Tiefpunkt. Pech gehabt? Fehler gemacht? Sich zu sicher gefühlt? Auf jedem Fall wurde dabei auch dem letzten Anleger klar: Nel mag zwar technologisch "weit vorne sein", aber der H2-Markt ist mittlerweile aufgrund der Multimilliardeninitiativen weltweit so lukrativ, das neue Player auf den Markt drängen. Teilweise mit starken Konzernen im Hintergrund. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...