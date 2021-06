DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U Onlinehandel zieht termingerecht in neues Distributionszentrum in Koblenz

Marburg (pta008/02.06.2021/07:00) - * PELIA Gebäudesysteme GmbH meistert den kompletten Umzug in nur drei Tagen * 3U HOLDING AG stärkt mit Neubau die Leistungsfähigkeit des SHK-Segments * 15.300 m² Bruttogrundfläche ermöglichen Wachstum * Neuer Standort begünstigt Erweiterung und Optimierung der Supply-Chain

Marburg, den 2. Juni 2021 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) wird künftig die Waren ihres Konzernsegments SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) über das neugebaute Lager- und Logistikzentrum im Industriepark Koblenz versenden. Der eigens für die Erweiterung und Optimierung der Supply-Chain geplante Bau wurde im Mai fertiggestellt und wird ab sofort von der 3U-Tochter PELIA Gebäudesysteme GmbH betrieben, die unter anderem die Logistik des gesamten Segments verantwortet. Das PELIA-Team meisterte den Umzug sämtlicher Bestände in nur drei Tagen und war sofort voll lieferfähig. Vom neuen Distributionszentrum aus werden künftig alle Waren des 3U Onlinehandels, insbesondere der Selfio GmbH, an die Onlinekunden versandt. Zudem beliefert PELIA von hier auch Handwerksbetriebe und andere Geschäftskunden.

Mit dem Distributionszentrum sind die Kapazitäten des Konzernsegments SHK auf 15.300 m² Bruttogrundfläche mit 14.000 m² Lager- und Logistikfläche erweitert worden. Der Standort liegt geografisch günstig direkt an der A61 in unmittelbarer Nachbarschaft von Logistikexperten wie Amazon und Lidl. Das Projekt wurde innerhalb von neun Monaten durch die GOLDBECK Südwest GmbH als Generalübernehmer termin- und budgetgerecht realisiert.

"Das neue Distributionszentrum bietet auch der Selfio die Basis dafür, die steigende Nachfrage an Haustechnikprodukten auch weiterhin zeitnah und zuverlässig bedienen zu können. Kunden schätzen den Komfort, Produkte direkt nach Hause liefern zu lassen, die große Auswahl sowie transparente Möglichkeiten des Preisvergleichs", so Selfio-Geschäftsführer Roger Moore. "Das neue Distributionszentrum bietet Platz für das Haustechnik-Sortiment der Selfio sowie Raum für zukünftige Erweiterungen des Sortiments. Auch die Produktion der eigenen Fußbodenheizungssysteme wird am neuen Standort in Koblenz fortgeführt."

Mit seinen Tochtergesellschaften im Segment SHK, insbesondere mit dem Onlinehandel der Selfio, ist der 3U Konzern erfolgreich im Megatrend E-Commerce tätig. Der 3U Onlinehandel mit Systemen und Komponenten für Heimwerker und Selberbauer unter dem Motto "Do it yourself, aber do it richtig!" konnte sein Umsatzvolumen im Verlauf der letzten fünf Jahre verdoppeln. Für das geplante weitere dynamische Wachstum hat 3U jetzt zukunftsorientiert neue Kapazitäten geschaffen und rund 12 Millionen Euro in die Errichtung des neuen Standorts investiert.

"Als Holding investieren wir in die Zukunftsperspektiven unseres operativen Geschäfts. Der Onlinehandel im B2C und B2B Bereich ist einer unserer strategischen Schwerpunkte. Die Nachfrage steigt dank unserem mehrfach ausgezeichneten Online-Marketing und dem umfassenden Beratungsangebot. Dem stellen wir mit dem neuen Distributionszentrum eine weiter verbesserte Lieferqualität an die Seite und realisieren gleichzeitig spürbare Kostenvorteile", freut sich Michael Schmidt, Sprecher des Vorstands der 3U HOLDING AG.

