Die Vaudoise baut ihr digitales Angebot für KMU über ihre Beteiligung am Ökosystem von Klara aus

Lausanne, 02.06.2021 - Die Vaudoise Versicherungen bauen ihr digitales Angebot weiter aus und bieten auf der Plattform Klara neu eine vereinfachte Haftpflicht-/Inventarversicherung für Unternehmen an. Diese Zusammenarbeit steht ganz im Einklang mit der Strategie der Digitalisierung und Diversifikation der Umsatzquellen anhand von Partnerschaften. Sie ermöglicht es der Vaudoise ausserdem, ihre Präsenz im Schweizer KMU-Ökosystem zu verstärken.

Auf dem digitalen Ökosystem Klara können KMU neu eine vereinfachte Haftpflicht-/Inventarversicherung der Vaudoise online unterzeichnen. Die Vaudoise beteiligt sich an Klara als Risikoträgerin für ihr Versicherungsprodukt Unternehmenshaftpflicht/-inventar. Dieses Pilotprojekt steht im Einklang mit der Digitalisierungsstrategie der Versicherungsprodukte der Vaudoise und richtet sich an Fachpersonen aus der Coiffeurbranche sowie Nutzer des digitalen Assistenten Klara. Es ermöglicht der Vaudoise, ihre Präsenz bei Deutschschweizer KMU weiter auszubauen und das Kundenerlebnis dank eines proaktiven, innovativen Ansatzes, in dem Bedürfnisse frühzeitig erkannt werden, zu verbessern.

Klara, ein innovatives Ökosystem

Die Plattform Klara bietet einen digitalen administrativen Assistenten, der den Alltag von KMU und privaten Arbeitgebern vereinfacht. Jetzt können Coiffeusen und Coiffeure, die die Plattform nutzen, eine vereinfachte Haftpflicht-/Inventarversicherung der Vaudoise abschliessen. Die Plattform Klara wird auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch angeboten.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Weitere Auskünfte:

Stefan Schürmann, Head of Corporate Development & M&A, 021 618 85 92, sschuermann@vaudoise.ch

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

KLARA

Die KLARA Business AG mit Sitz in Luzern ist Teil der Axon Gruppe, wurde 2016 gegründet und beschäftigt rund 150 Mitarbeitende. Das Unternehmen hilft KMU und Privathaushalten in der Schweiz, administrative Aufgaben zu digitalisieren und zu vereinfachen. Dafür stellt sie ihren Kunden den digitalen Assistenten KLARA zur Verfügung, eine cloudbasierte Mehrwertlösung für die Digitalisierung und Vereinfachung administrativer Prozesse, wie zum Beispiel Lohnadministration oder die Kundendatenverwaltung. Die Post hat im Oktober 2020 die Mehrheit an der KLARA Business AG übernommen.