CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument DZJ KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument DZJ KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO. EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument CI2 US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument CI2 US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument CA45250W1014 IMC INTL MNG CORP. O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument CA45250W1014 IMC INTL MNG CORP. O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument 6MK US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument 6MK US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument N6D AU000000WKT6 WALKABOUT RESOURCES LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument N6D AU000000WKT6 WALKABOUT RESOURCES LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument 9S7 AU0000004CE0 FORCE COMMODITIES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument 9S7 AU0000004CE0 FORCE COMMODITIES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument CA4405533031 HORNBY BAY MINERAL EXPL. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument CA4405533031 HORNBY BAY MINERAL EXPL. EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument MPO GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument MPO GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument OZTA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument OZTA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument BY91 BMG392401094 GL LTD DL-,20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument BY91 BMG392401094 GL LTD DL-,20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument 8UK NZNZLE0001S2 NEW ZEALAND RURAL EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument 8UK NZNZLE0001S2 NEW ZEALAND RURAL EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument KYG012921386 AFRICA OPPORTUNITY DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument KYG012921386 AFRICA OPPORTUNITY DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument BV4 NO0010360266 BOUVET ASA NK 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument BV4 NO0010360266 BOUVET ASA NK 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.06.2021:Das Instrument 26Q NO0010715394 AQUALISBRAEMAR LOC ASA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2021The instrument 26Q NO0010715394 AQUALISBRAEMAR LOC ASA EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.06.2021 and ex capital adjustment on 03.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument PP7 SE0005569290 POLYPLANK AKTIEBO. SK 25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument PP7 SE0005569290 POLYPLANK AKTIEBO. SK 25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2021:Das Instrument 8X4 SE0015382155 EUROCINE VACCINES NAM. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2021The instrument 8X4 SE0015382155 EUROCINE VACCINES NAM. EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.06.2021