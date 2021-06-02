The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.06.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2021
ISIN Name
GRX495003006 AEGEAN AIRLINES -ANR-
LU0204480833 AGIF-ASIA PAC.EQU.A EO
XS0091457027 EIB EUR. INV.BK 98/21
XS0121569957 INTER-AMER.DEV.BK00/21MTN
XS0092607497 BNG BK 98/21 MTN 1-4
XS0138036412 KRED.F.WIED.01/21 MTN
XS0091139914 WORLD BK 98/21 MTN 1-7
XS0092499077 GENERAL ELECT. 98/21 MTN
DE000LB0SNR2 LBBW GM-FLOATER 13/21
EU000A1G0BP2 EFSF 14/21 MTN
XS1626169194 INTL FIN. CORP. 17/21 MTN
DE000BLB7TB4 BAY.LDSBK.IS. 19/26
DE000NLB2VU7 NORDLB 2 PH.BD. 23/18
DE000BLB81R2 BAY.LDSBK.IS. 20/23
AT0000A10BR6 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTN
US31359MFE84 FED.NATL MTGE A. 99/21MTN
DE000HLB32R2 LB.HESS.THR.CARRARA06A/19
DE000BLB7T33 BAY.LDSBK.IS. 19/27
US24422EUV90 JOHN DEERE C 19/21 MTN
DE000BLB7U30 BAY.LDSBK.IS. 19/23
DE000DK0ERW2 DEKA IHS SERIE 7446
DE000BLB7U48 BAY.LDSBK.IS. 19/22
USG9328DAG54 VEDANTA RES. 11/21 REGS
US37045XBM74 GM FINANCIAL 16/21
DE000BLB7TT6 BAY.LDSBK.IS. 19/22
CH0325429162 AEVIS VICTORIA 16/21
DE000BLB7TV2 BAY.LDSBK.IS. 19/24
DE000BLB7TU4 BAY.LDSBK.IS. 19/23
XS0940284937 FERROVIAL EMIS. 13/21
DE000DZ1H9W2 DZ BANK IS.A242 VAR
GB0009997999 TREASURY STK 2021
DE000DK0G9V8 DEKA FESTZINS ANL 16/31
XS0256967869 RABOBK NEDERLD 06/21 MTN
XS2008290426 HSBC BANK 19/21 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2021
ISIN Name
GRX495003006 AEGEAN AIRLINES -ANR-
LU0204480833 AGIF-ASIA PAC.EQU.A EO
XS0091457027 EIB EUR. INV.BK 98/21
XS0121569957 INTER-AMER.DEV.BK00/21MTN
XS0092607497 BNG BK 98/21 MTN 1-4
XS0138036412 KRED.F.WIED.01/21 MTN
XS0091139914 WORLD BK 98/21 MTN 1-7
XS0092499077 GENERAL ELECT. 98/21 MTN
DE000LB0SNR2 LBBW GM-FLOATER 13/21
EU000A1G0BP2 EFSF 14/21 MTN
XS1626169194 INTL FIN. CORP. 17/21 MTN
DE000BLB7TB4 BAY.LDSBK.IS. 19/26
DE000NLB2VU7 NORDLB 2 PH.BD. 23/18
DE000BLB81R2 BAY.LDSBK.IS. 20/23
AT0000A10BR6 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTN
US31359MFE84 FED.NATL MTGE A. 99/21MTN
DE000HLB32R2 LB.HESS.THR.CARRARA06A/19
DE000BLB7T33 BAY.LDSBK.IS. 19/27
US24422EUV90 JOHN DEERE C 19/21 MTN
DE000BLB7U30 BAY.LDSBK.IS. 19/23
DE000DK0ERW2 DEKA IHS SERIE 7446
DE000BLB7U48 BAY.LDSBK.IS. 19/22
USG9328DAG54 VEDANTA RES. 11/21 REGS
US37045XBM74 GM FINANCIAL 16/21
DE000BLB7TT6 BAY.LDSBK.IS. 19/22
CH0325429162 AEVIS VICTORIA 16/21
DE000BLB7TV2 BAY.LDSBK.IS. 19/24
DE000BLB7TU4 BAY.LDSBK.IS. 19/23
XS0940284937 FERROVIAL EMIS. 13/21
DE000DZ1H9W2 DZ BANK IS.A242 VAR
GB0009997999 TREASURY STK 2021
DE000DK0G9V8 DEKA FESTZINS ANL 16/31
XS0256967869 RABOBK NEDERLD 06/21 MTN
XS2008290426 HSBC BANK 19/21 FLR MTN
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