The following instruments on XETRA do have their first trading 02.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.06.2021Aktien1 US4026355028 Gulfport Energy Corp.2 FR0013419876 Kumulus Vape S.A.3 CA16106R1091 Charlottes Web Holdings Inc.4 AU000000PLL5 Piedmont Lithium Inc. CDIs5 US72016P1057 Piedmont Lithium Inc.6 FR0014003711 Obiz S.A.7 SGXN93802555 Singapore Airlines Ltd. BZR8 KYG012921469 Africa Opportunity Fund Ltd.9 CA25703L1004 Doman Building Materials Group Ltd.10 CA39306L1022 Green Impact Partners Inc.11 CA46072A1030 Interra Copper Corp.12 CA78027L1085 Royal Fox Gold Inc.13 KYG812291253 Siem Offshore Inc. [New]Anleihen1 FR0013409265 Compagnie de Phalsbourg2 US59156RAY45 MetLife Inc.3 US61945CAB90 Mosaic Co., The4 USG8438NAB31 Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.5 DE000BLB9PJ1 Bayerische Landesbank6 GB00BNXM3K42 Choices CPO 1 Ltd.7 XS2346584258 EMIS Finance B.V.8 XS2346584175 EMIS Finance B.V.9 XS2346585909 EMIS Finance B.V.10 NO0011017097 Gaming Innovation Group PLC11 DE000LB2BF91 Landesbank Baden-Württemberg12 AU3FN0051272 Bank of Queensland Ltd.13 US207597EL50 Connecticut Light & Power Co.14 US291011BG86 Emerson Electric Co.15 XS2348658035 MDGH - GMTN B.V.16 US65339KBQ22 Nextera Energy Capital Holdings Inc.17 SGXF29144064 Singapur, Republik18 US970648AF88 Willis North America Inc.19 USU6075QAD89 Mueller Water Products Inc.20 XS2331017538 Credit Suisse AG [London Branch]21 DE000HLB2342 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2340884597 Nordic Investment Bank