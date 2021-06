Die Wiener Börse konnte gestern deutlich fester schliessen, nach einem starken Beginn und festem Verlauf über weite Strecken des Tages lieferte die freundliche Eröffnung an der Wall Street noch zusätzliche Impulse und liess den ATX mit einem Plus von 1,7% schliessen. Neben allgemeinen freundlichen Konjunkturdaten rückten Unternehmensergebnisse in den Vordergrund, im Blickpunkt stand gestern AT&S, der Leiterplattenhersteller konnte gleich um 17,4% nach oben springen. Der Technologiekonzern plant, in den kommenden fünf Jahren bis zu 1,7 Milliarden Euro in Südostasien zu investieren, es soll ein neuer Produktionsstandort für IC-Substrate errichtet werden. Das Investitionsvorhaben basiert auf der geplanten Zusammenarbeit mit großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...