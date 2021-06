DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Expansion im Digitalgeschäft: Weng Fine Art beruft Chief Digital Officer

Monheim am Rhein (pta011/02.06.2021/08:30) - Im Rahmen der Geschäftsfelderweiterung ergänzt die börsennotierte Weng Fine Art AG (WFA) ab dem 1. August 2021 das Management mit Melanie Moske, studierte Kunsthistorikerin sowie Expertin für digitale Geschäftsmodelle und E-Commerce, als Chief Digital Officer (CDO). In ihrer Rolle als Senior Consultant bei der Unternehmensberatung Etribes Connect GmbH begleitete Melanie Moske internationale B2B- und B2C-Unternehmen bei der Gründung, Entwicklung und Skalierung ihrer Digitalgeschäfte.

Die WFA-Gruppe war im Pandemiejahr 2020 das wirtschaftlich erfolgreichste Kunsthandelsunternehmen in Europa. Unter dem Slogan "The Art Buyers" hat sich die WFA als Anlaufstelle im Zweitmarkt für Kunstbesitzer und Einlieferer für internationale Auktionshäuser etabliert. Mit ihrer Schweizer Tochter ArtXX betreibt sie zudem ein E-Commerce-Geschäft mit exklusiven Editionen von weltweit angesehenen zeitgenössischen Künstlern wie Jeff Koons, Damien Hirst und Ai Weiwei. Zudem ist die WFA mit mehr als 25 Prozent an dem Weltmarktführer im Kunstdatengeschäft "Artnet" beteiligt. Im laufenden Jahr plant das Unternehmen die Entwicklung weiterer digitaler Geschäftsfelder ("Art/Fin/Tech").

Vorstand Rüdiger K. Weng: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Melanie Moske eine im digitalen Business bereits sehr erfahrene und dazu in anderen Bereichen hochtalentierte Mitarbeiterin für das Management gewinnen konnten. Sie repräsentiert die immer stärkere Hinwendung der Weng Fine Art zum digitalen Geschäft und wird dem Unternehmen auch in anderen Geschäftsbereichen entscheidende Impulse geben können. Mit ihrer Verpflichtung leiten wir die notwendige Verbreiterung der Führungsstruktur in der WFA-Gruppe ein."

Melanie Moske: "Die Pandemie beschleunigt die Digitalisierung und die daraus resultierende Dynamik im Kunstmarkt enorm. Viele Unternehmen scheiterten bisher an der Herausforderung, digitale Mechanismen auf die Gesetze des Kunstmarktes anzuwenden. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Expertise der WFA und meiner Erfahrung in der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle die Potenziale im Kunstmarkt heben können. Die Weng Fine Art ist diesbezüglich einer der spannendste Player im internationalen Kunstmarkt."

ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Ende 1994 gegründete und in Monheim am Rhein ansässige Weng Fine Art AG ist ein führendes und global agierendes Kunsthandelsunternehmen, das zu den kapitalstärksten in Europa gehört. Im Fokus des börsengelisteten Unternehmens stehen international renommierte Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Damien Hirst, Alex Katz, Robert Longo und Ai Weiwei. Die Weng Fine Art AG konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert u. a. die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit der Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG (ehemals WFA Online AG) wurde 2015 das Angebot im Business-to-Consumer-Bereich mit graphischen und skulpturalen Editionen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler ergänzt und der zukunftsträchtige E-Commerce-Markt erschlossen. Die Weng Fine Art ist maßgeblich beteiligt an der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die nunmehr ein der WFA AG assoziiertes Unternehmen geworden ist. Mehr Informationen unter: www.wengfineart.com.

