Der SA4-Country ist ein CompactPCI-Serial-Trägerboard für eine normale PCI Express Card bis zu maximalen Abmessungen von 176 mm (Länge) × 68,9 mm (Höhe). Das I/O-Slotblech des SA4-Country wird von einer Haube überdeckt. Die Baugruppe passt in einen CompactPCI-Serial-Backplane-Fat-Pipe-Steckplatz. EKF bietet Kühlkörperlösungen an für besonders leistungshungrige PCI-Express-Karten. Der SA4-Country ermöglicht die Systemintegration von PCIe Cards in ...

