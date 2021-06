München (ots) -- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" erzielt um 20:15 Uhr 7,5 % MA (14-49 Jahre)- Ab 22:15 Uhr: 7,0 % MA (14-49 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,2 %München (ots) - Der gestrige Dienstagabend bei RTLZWEI stand ganz im Zeichen der Programmfarbe der Sozialreportagen: Um 20:15 Uhr erzielte eine neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" 7,5 % MA in der werberelevanten Zielgruppe(14-49 Jahre). Das von der Good Times Fernsehproduktions GmbH hergestellte Format erreichte darüber hinaus bis zu 1,26 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt in der Prime Time.In der Late Prime punktete dann erneut eine Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern": Ab 22:15 Uhr erreichte das Format 7,0 % MA bei den 14-49-Jährigen. Bis zu 1,02 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt schlugen zu Buche.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,2 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 02.06.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEI089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4930693