Die Ereignisse um AMC und Elon Musk verdeutlichen, was derzeit an den Märkten passiert: es herrscht durch die ultralaxe Geldpolitik der Fed und anderer Notenbanken eine Gier, die schon deutliche Verfalls-Erscheinungen in sich trägt. So etwa das Geschehen gestern um AMC: ein Hedgefonds kauft sich am Freitag ein, der CEO von AMC feiert das - ...

