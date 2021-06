Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nachdem das US-BIP in Q1 um 6,4% QoQ (annualisiert) gestiegen ist, sollte sich das Wachstum in Q2 und Q3 sogar noch beschleunigen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Denn die Corona-Maßnahmen würden nach und nach weiter gelockert. In den vorliegenden Zahlen sehe man bereits, dass davon der Dienstleistungssektor besonders stark profitiere. So sei der entsprechende PMI im Mai auf 70,1 Punkte gestiegen (ab 50 Punkte beginne der Expansionsbereich). Der ISM-Index habe im April hohe 62,7 Punkte erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...