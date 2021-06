Frankfurt (www.fondscheck.de) - Sommertemperaturen, Corona-Lockerungen, gute Konjunktur- und Unternehmenszahlen - das sorgt für beste Stimmung an und außerhalb der Börsen, so die Deutsche Börse AG.Der DAX habe am Dienstag wieder ein neues Allzeithoch markiert. Und die hohen Zuflüsse in Aktien-ETFs würden sich fortsetzen. "Es ist eine never ending story", bemerke Hubert Heuclin von BNP Paribas. Schwerpunkt seien aktuell globale Aktien, gefolgt von japanischen und europäischen Titeln. "Anleger interessieren sich im Moment sehr für Value-Aktien." Viel Interesse hätten zum Beispiel MSCI World Value- (ISIN IE00BP3QZB59/ WKN A12ATG) und MSCI Europe Value-Tracker (ISIN IE00BQN1K901/ WKN A12DPP) auf sich gezogen. Marktbreite MSCI Europe-ETFs seien hingegen aus den Portfolios (ISIN FR0010261198/ WKN A0JDGC) geflogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...