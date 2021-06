Hamburg (ots) - Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft, ab 11. Juni, wird sie das neue Gesicht der ARD-"Sportschau". Diese Woche sagt Esther Sedlaczek, 35, in GALA (Heft 23/2021, ab heute im Handel), dass sie sich selbst nicht gern im TV anschaut: "Es fällt mir immer noch wahnsinnig schwer, mir meine eigenen Sendungen nachträglich anzusehen. Wahrscheinlich, weil ich meine größte Kritikerin bin."Außerdem verrät die Mutter einer einjährigen Tochter, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünscht. "Wenn es nach mir geht, bin ich mit einem Kind noch nicht am Ende", so Sedlaczek zu GALA.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4930790