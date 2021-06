Unterföhring (ots) - Temporärer Wechsel auf der Moderator:innen-Bank des "SAT.1-Frühstücksfernsehens": Alina Merkau, die ihr zweites Kind erwartet, verabschiedet sich am Freitag, 4. Juni 2021, in den Mutterschutz. Für die 35-Jährige übernehmen Annika Lau sowie Karen Heinrichs den Frühaufsteher-Job an der Seite von Matthias Killing.Annika Lau: "Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich freue mich wahnsinnig auf meine 'SAT.1-Frühstücksfernsehen'-Familie!"Während Karen Heinrichs bereits zum aktuellen Moderator:innen-Team der Morning Show zählt, kehrt Annika Lau zu ihren TV-Wurzeln zurück. Die 42-Jährige moderierte zwischen 2006 und 2007 sowie in Vertretung zwischen 2010 und 2013 das "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Welcome back, Annika!"SAT.1-Frühstücksfernsehen" - montags bis freitags, 5:30 bis 10:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, produziert von MAZ & MORE TV Produktion.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4930826