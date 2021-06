Münster/Deutschland (ots) - Der Telemedizinanbieter, CyberDoc GmbH, spricht bei der Videosprechstunde von einer sinnvollen Ergänzung des Arztes vor OrtDie Digitalisierung hat den Gesundheitsmarkt vollends erfasst. Die vorherrschende Krise förderte die Gründung mehrerer Telemedizinanbieter, die den Arzt in der Hosentasche versprechen.CyberDoc Mitgründer, Oliver Neumann, sieht unterschiedliche Ziele bei den verschiedenen Anbietern am Markt: "Während andere Plattformen den Arzt vor Ort tatsächlich ersetzen wollen, möchte CyberDoc niedergelassenen Ärzten eine zusätzliche Plattform der Kommunikation mit ihren Patienten zur Verfügung stellen". Ärzte können auf diese Weise unternehmerisch handeln und neue Patienten für sich gewinnen.Mitgründer Alex Krause sieht in digitalen Angeboten die Möglichkeit, Patienten zu mündigen Kunden zu machen: "Der Mythos der Götter in weiß hat ausgedient. CyberDoc möchte bei der professionellen Gesundheitsprävention unterstützen und das ein gesundes Leben lang!". Deshalb forciert der neue Telemedizinanbieter die Vermittlung hochwertiger Informationen an die Nutzer der Plattform. Körper, Geist und Seele müssen noch stärker in den Fokus der Gesundheitsbranche gelangen. Die CyberDoc GmbH möchte seinen Beitrag dazu leisten.www.cyberdoc.dePressekontakt:smart@michael-jagersbacher.atOriginal-Content von: Cyberdoc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153764/4930877