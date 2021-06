Zyklische Autowerte hatten in den letzten Tagen am Aktienmarkt die Nase vorn. Die Risikoneigung der Marktteilnehmer hat wieder zugenommen, sprich, die Nachfrage nach Papieren aus der konjunkturabhängigen Auto-Branche nahm wieder zu. Wie geht es mit der Daimler-Aktie weiter?Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und das Wiederhochfahren der Wirtschaft haben in den letzten Tagen vor allem die zyklischen Sektoren angetrieben. Autowerte profitieren darüber hinaus vom Elektrifizierungstrend der Branche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...