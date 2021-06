Satter Sound mit Bluetooth-Lautsprechern

Bluetooth-Lautsprecher spielen Musik überall - indoor im Wohnzimmer, im Badezimmer oder in der Küche und outdoor auf der Terrasse oder unterwegs am Baggersee. Mit den tragbaren Geräten muss niemand auf seine Lieblingsmusik verzichten. Der Sound kommt einfach mit. Ob man im Liegestuhl chilled oder eine Party mit Freunden feiert - mit Musik geht bekanntlich alles besser. Auch am See, am Meer oder im eigenen Pool macht es mit dem richtigen Sound noch mehr Spaß.

Modelle müssen outdoor-tauglich sein

Gefragt bei den outdoor-tauglichen Speakern sind vor allem die spritzwassergeschützten und robusten Modelle. Anforderungen an einen portablen Lautsprecher sind außerdem der gute Sound, trotz kleinem Gehäusekörper, die Länge der Akkulaufzeit und die Bedienbarkeit. Viele Soundboxen bieten zusätzliche Funktionen wie Telefonie oder Laden von Smartphones und Tablets. Einzeln oder miteinander gekoppelt wird der Sound für das Partyfeeling im Garten perfekt - sofern die Nachbarschaft das mitmacht.

Das sind die marktEINBLICKE-Favoriten:

Marshall: Ikone des Rock

Für den richtigen Sound im Freien sorgen die tragbaren Lautsprecher von Marshall. Im Jahr 1962 gründete Jim Marshall sein Unternehmen und seitdem erobert der Marshall-Sound die Welt. Marshall gilt als eines der führenden Unternehmen in Sachen Gitarrenverstärker. Die legendären Verstärker haben schon Legenden wie Jimi Hendrix und Angus Young überzeugt. Mit den tragbaren kompakten Boomboxen ist der Marshall-Sound jetzt auch draußen möglich. Jeder tragbare Lautsprecher im Marshall-Sortiment bietet über zwanzig Stunden kabellose Spielzeit in einem Radius von bis zu zehn Metern und sorgt für einen satten, kraftvollen Sound. In Anlehnung an den Rock 'n' Roll erinnern diese Lautsprecher mit soliden Metallgittern an klassische Mikrofone. Sie haben einen von der Gitarre inspirierten Tragegurt und tragen den charakteristischen Marshall-Schriftzug. Der leistungsstärkste tragbare Lautsprecher von Marshall ist der Tufton* mit zwanzig Stunden tragbarer Spieldauer. Mit der Bluetooth 5.0 Technologie kann man eine Reihe von drahtlosen Geräten in einem Radius von bis zu neun Metern verbinden. Der nach hinten gerichtete Treiber sorgt für einen klaren Sound über alle Frequenzbereiche. Der Tufton ist wasserdicht nach der Schutzklasse IPX2. Zu den technischen Spezifikationen zählen verstellbare Bass- und Höhensteuerung, Stereo-Sound, 40-Watt-Verstärker für den Tieftöner, Bassreflex-Gehäusesystem und eine Akkuladezeit von 20 Minuten als Schnellaufladung für vier Stunden Spieldauer. Der Tufton von Marshall kostet 399 Euro.

Tufton, Kilburn, Stockwell von Marshall, Bildquelle: Marshall

JBL: Hammer Bass

Portablen Sound bietet auch JBL, die Premiummarke aus dem Hause Harman. JBL überzeugt die Branche seit über siebzig Jahren mit seinen Innovationen und liefert erstklassigen Sound bei bekannten Events wie Woodstock, Konzerten im Madison Square Garden oder bei den Spielen der New York Yankees. Zur neuesten Generation der tragbaren Lautsprecher von JBL gehört die Boombox 2* - mit dem bisher stärksten und tiefsten Bass. Neben dem starken Bass hat die Boombox 2 ein tolles Design und eine Wiedergabezeit von 24 Stunden. Der leistungsstarke, tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist wasserdicht nach IPX7-Stadard und kann überall mit hingenommen werden. Der Griff der Boombox 2 ist laut des Produktdesigners Dario Distefano von Motorradlenkern inspiriert, deren Griff für alle Bedingungen ausgelegt ist. Außerdem soll der Lautsprecher dank hochmoderner Materialien auch bei lauter Musik super stabil bleiben. Der Boombox 2 liefert den ganzen Tag und die ganze Nacht einen Mega-Sound. Die integrierte Powerbank sorgt dafür, dass das Gerät immer geladen ist. Parallel dazu können Smartphones und Tablets während der Musikwiedergabe aufgeladen werden. Die Boombox 2 begleitet jede Party mit voller Power. Und wer es noch lauter will, kann mit der PartyBoost-Funktion eine unbegrenzte Anzahl anderer JBL PartyBoost-kompatibler Lautsprecher verbinden. Die JBL Boombox 2 kostet 499 Euro.

