Weiz/Graz (ots) - "Lollipop" ersetzt Covid19 StäbchentestÖsterreich kann aufatmen, dank dem "Speed Click Covid-19 Antigen Speicheltest" vom Unternehmen Balder Care. Kein unangenehmes Bohren in der Nase oder Rachen, da kein Stäbchen mehr notwendig ist. Es wird einfach ein Blättchen mit praktischer Haltevorrichtung in den Mund genommen und das Testergebnis liegt innerhalb von 10 Minuten vor.Ideal für Kinder, Schulen, Gastronomie, Veranstalter und im privaten BereichWer Kinder hat, kennt das Problem: Viele empfinden das Testen mit Stäbchen als äußerst unangenehm, manchen Kindern, oder sogar Erwachsenen bereitet der herkömmliche Test, bei dem tief in die Nase oder den Rachen eingedrungen wird Schmerzen. Die Handhabung des "Lollipops" ist nicht nur äußerst angenehm, sondern bringt eine Reihe von Vorteilen. Überall wo besonders viele Menschen getestet werden, ist der "Speed Click Covid-19 Antigen Speicheltest" optimal, da er einfach, schnell und unkompliziert durchführbar ist. Daher ist er besonders ideal im Kindergarten- und Schulbereich, aber ist auch ein Lösungsansatz zur Durchführung von Veranstaltungen und Großevents. Erfreut werden sich auch Gastronomen zeigen, da sie den Gästen eine schnelle, angenehme und unkomplizierte Lösungen anbieten können.Mehr Wohlbefinden sorgt für höhere DurchtestungBalder Care-Geschäftsführer Gernot Reisinger dazu:" Wir freuen uns mit unserem 'Lollipop' einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten zu können. Besonders wichtig für mich ist, dass wir auch für mehr Wohlbefinden beim Testen und damit für eine höhere Durchtestung sorgen können." Die Lieferkapazität liegt laut Reisinger, der Hauptvertriebspartner für dieses Produkt ist, bei 2,5 Millionen Tests pro Woche.Genauigkeit liegt bei über 97 ProzentAuch die medizinischen Daten des "Speed Click Covid-19 Antigen Speicheltest" sprechen für sich. Die Genauigkeit liegt bei 97,12 und die klinische Spezifität bei 98,44 Prozent. Da nur eine geringe Viruslast zur Erkennung notwendig ist, können infizierte Personen erkannt werden, bevor noch spezifische Corona-Symptome auftreten.Geschäftsführer Reisinger abschließend: "Als 'Main-Distributor' können wir ab sofort ein innovatives Top-Produkt für ganz Österreich anbieten und suchen auch noch Handelspartner." Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Außerdem habe ich immer gewusst, dass die Österreicher keine Nasenbohrer sind."