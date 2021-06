Hannover (www.anleihencheck.de) - Seit unserer letzten Ausgabe am 19. Mai sah das EUR-Benchmarksegment drei weitere Transaktionen, so Henning Walten, CIIA^, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So habe die französische BPCE vergangene Woche Dienstag ihre fünfte EUR-Benchmark in 2021 begeben. Zuvor seien Mitte Januar und Anfang März je Dual-Tranchen an den Markt gebracht worden. Dieses Mal sei dem Investorenkreis hingegen nur eine Anleihe (ISIN FR0014003RH7/ WKN A3KRT8) offeriert worden, diese dafür aber im grünen Format, womit es sich um den zweiten Green Covered Bond des französischen Instituts handle. Das ESG-Debüt habe die Bank vor gut einem Jahr über zehn Jahre und mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. platziert. Der jüngste Bond habe zwar über eine um ein halbes Jahr kürzere Laufzeit verfügt, gleichzeitig aber auch über ein leicht höheres Volumen. ...

