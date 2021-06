Paris (www.fondscheck.de) - Pearl gibt die Übernahme von UNI VIRIDAS bekannt, einem der größten Biomasseheizkraftwerke in Kroatien, so Edmond de Rothschild in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Kraftwerk mit einer elektrischen Produktionskapazität von 8,6 MWe und einer thermischen Produktionskapazität von 16 MW wird mit Holzresten und Abfällen aus der Forstwirtschaft betrieben. Über einen staatlich garantierten Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von 14 Jahren wird UNI VIRIDAS den Strombedarf von rund 20.000 Haushalten decken. Durch die Förderung der Energiewende und der regionalen Holzindustrie leistet Pearl sowohl einen ökologischen als auch einen sozialen Beitrag. ...

