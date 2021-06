Volvo hat in den ersten europäischen Ländern die Bestellbücher für den C40 Recharge geöffnet. Das zweite Elektro-Modell der aktuellen Fahrzeugpalette der Schweden ist ab sofort in den Niederlanden und Norwegen und ab dem 3. Juni in Schweden und Großbritannien bestellbar. Weitere Märkte werden in den kommenden Wochen folgen. Volvo hatte den C40 Recharge als Ableger des XC40 Recharge Anfang März vorgestellt. ...

