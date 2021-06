Die Preise für Brent (OIL) durchbrachen im Laufe des gestrigen Handelstages den wichtigen Widerstand bei 70 Dollar pro Barrel und erreichten den höchsten Stand seit Anfang März, da die OPEC+ sich darauf einigte, an ihrem Plan festzuhalten, die Fördermengen bis Juli schrittweise zu verringern. Gleichzeitig zeigten sich die Marktteilnehmer zuversichtlich, dass die Kraftstoffnachfrage in den kommenden Monaten mit Beginn der Sommerfahrsaison in den USA steigen wird. Im weiteren Verlauf der Sitzung gelang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...