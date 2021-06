Stahlaktien stehen am Mittwoch stark unter Druck. Vor allem Salzgitter muss mit einem Minus von rund fünf Prozent ordentlich Federn lassen. Die UBS hat eine skeptische Studie aufgelegt und den SDAX-Titel zum Verkauf empfohlen. Im Sog verlieren auch die Papiere von ThyssenKrupp und Klöckner & Co an Boden.Die Schweizer Großbank rechnet im zweiten Halbjahr mit fallenden Stahlpreisen. Gründe dafür seien steigende Exporte aus China sowie eine schleppendere Nachfrage in Europa. Salzgitter sei angesichts ...

