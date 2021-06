DJ Eurozone-Erzeugerpreise steigen im April spürbar

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im April spürbar gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Volkswirte hatten im Konsens ihrer Prognosen einen solchen Anstieg erwartet.

Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 7,6 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 7,4 Prozent gelautet.

Die Energiepreise zogen um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat an, im Jahresvergleich gab es eine Steigerung um 20,4 Prozent. Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

Für die gesamte EU nannte Eurostat im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg der Erzeugerpreise um 0,9 Prozent, binnen Jahresfrist haben sich die Preise um 7,6 Prozent erhöht.

