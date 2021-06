Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel hatte bisher eine äußerst schlechte Woche. Über acht Prozent steht die Aktie seit Montag im Minus. Eine neue Verkaufsempfehlung sowie die rasch ansteigende Zahl an Leerverkäufern setzen den Wert unter Druck. So sind Sie für die nächsten Tage bestens gewappnet.Nach dem seit Anfang Februar anhaltenden Abverkauf stoppte die Abwärtsbewegung an der Unterstützungszone, die zwischen 16,50 und 17,20 Norwegische Kronen (NOK) verläuft. Vor knapp zwei Wochen war die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...