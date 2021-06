Die in der sogenannten westlichen Welt am meisten heruntergeladene Shopping-App ist nicht etwa Amazon - sondern die chinesische Mode-App Shein. Amazon ist eines der größten Unternehmen im E-Commerce; schließlich bekommen Kundinnen und Kunden hier vom Schraubenschlüssel über Frischhaltedosen und Büromaterial bis hin zu Bekleidung so ziemlich alles, was sie benötigen könnten. Kein Wunder also, dass sich auch die dazugehörige App auf den Smartphones vieler Millionen Menschen wiederfindet. Chinesische App Shein führt Downloads in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...