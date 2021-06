Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das Art Star-Programmteam erhält oft viele Anfragen von Kreativen aus der CG-Industrie. Einige von ihnen hoffen auf Unterstützung, da es ihnen an finanziellen Mitteln und professioneller Ausrüstung mangelt, während andere Schöpfer dringend Ressourcen für die Ausbildung ihrer beruflichen Fähigkeiten benötigen.Unter diesen Umständen beschloss das Programmteam, das Art Star Programm zusammen mit Partnern aus verschiedenen globalen CG-Kreisen zu starten, um denjenigen zu helfen, die ihre CG-Träume verwirklichen wollen. Mit diesem Programm hofft das Programmteam, gemeinsam mit allen Partnern einen Beitrag zur Entwicklung der globalen CG-Industrie zu leisten.Es wird initiiert vom Art Star Programmteam, CIOFF, ACM SIGGRAPH Chapters, XP-PEN, Adobe Authorized Training Center China Region, ArtStaion, UGEE, UDM PAINT, China Division of 2021 ACA World Championship, WingFox, HuaBan.com, Moho Pro, Kumoricon und IADGE.Wer sich bewerben kannDieses Programm zielt darauf ab, CG-Hobbyisten, professionelle CG-Content-Ersteller und CG-Studios zu unterstützen. Solange die Bewerber CG-Träume haben, egal wo und wer sie sind, haben sie die Chance, ihre Ziele zu erreichen und an dieser Aktivität teilzunehmen.Was sie erhalten werdenFondsWenn die Antragsteller die Förderungsqualifikation erhalten, können sie die entsprechende finanzielle Unterstützung entsprechend der tatsächlichen Situation erhalten.AusrüstungDie Programmpartner stellen den Bewerbern Stift-Displays oder Stift-Tabletts zur Verfügung, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern.TrafficArt Star und Partner helfen dabei, die Kunst der Künstler und ihre Accounts in den sozialen Medien zu verstärken.KurseDie Bewerber können die Schulungsressourcen aus dem Art Star-Programm erhalten, wenn sie die Bewertung bestehen.SoftwareWenn die Bewerber die Bewertung bestehen, können sie von den Programmpartnern die entsprechenden CG-Softwareunterstützungen erhalten.Programm Zeitplan16. April - 15. September 2021: Anmeldungszeitraum;16. September- Ende Oktober 2021: Bewertungszeitraum;Anfang November 2021: Die Verteilung der Support-Ressourcen.Willkommen auf der Programm-Homepage, hier erfahren Sie mehrhttps://bit.ly/art-star-hqVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1519954/1.mp4Pressekontakt:Yu Qianqian+86-13530234363yuqianqian@ugee.com.cnOriginal-Content von: Art Star Program Team, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156271/4931034