München (ots) - Mit "One Night Off" kündigt Amazon Prime Video heute die erste Filmproduktion von Amazon Studios in Deutschland an. Die Amazon Original Komödie wird in Köln und Umgebung gedreht. Prime-Mitglieder weltweit können sich exklusiv auf eine turbulente Reise durch die Nacht freuen, in der ein ungleiches Trio in den Weiten des Großstadtnachtlebens von einer absurden Situation in die nächste stolpert. Neben Hauptdarsteller Emilio Sakraya ("Tribes of Europa", KALTE FÜSSE, "4Blocks") sind in weiteren Rollen Helgi Schmid ("Professor T".), Carol Schuler ("Skylines", "Lotta"), Milena Tscharntke("Wir sind die Welle", "Druck"), Samirah Breuer ("Deutscher)" und Tobias Oertel ("Der Bozen Krimi") zu sehen.Inhalt:Der 24-jährige Musik-Enthusiast Noah (Emilio Sakraya) ist frischgebackener Vater, aber noch nicht ganz in seiner neuen Rolle angekommen. Als seine Freundin Marie (Milena Tscharntke) für eine Nacht verreisen muss, hat er endlich die Chance, es ihr und sich selbst zu beweisen: Eine Nacht allein mit Baby ist absolut kein Problem. Allerdings hat Noah die Rechnung ohne seinen Freund und Vollchaot Baumi (Helgi Schmid) gemacht: Der eröffnet ihm, dass ausgerechnet in dieser Nacht ihr innig geliebter Club das letzte Mal die Türen öffnet, bevor er abgerissen wird - das darf man einfach nicht verpassen! Mit dem Baby zu einem Konzert gehen - unmöglich, oder? Doch Baumi klopft den jungen Daddy weich. Als Noah schließlich widerwillig zustimmt, ahnt er nicht, dass ihm die verrückteste Nacht seines Lebens bevorsteht, bei der eine Katastrophe die nächste jagt - und das alles mit Baby Ben an Bord und seiner argwöhnischen Schwägerin Sarah (Carol Schuler) auf den Fersen ...Philip Pratt, Leiter deutsche Amazon Originals bei Amazon Studios: "Wir freuen uns sehr, dass wir ein großartiges Ensemble für unsere erste Filmproduktion von Amazon Studios in Deutschland gewonnen haben. One Night Off ist nicht nur eine Liebeserklärung an die Familie, sondern gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Nachtleben, das wir - gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - mit ganz besonderen Orten verbinden. Mit One Night Off laden wir unsere Prime-Mitglieder auf eine verrückte, überraschende und emotionale Reise durch die Nacht ein."Christian Becker, Rat Pack Filmproduktion: "Ich denke, dass in dieser schwierigen Zeit, in der jeder nach Leichtigkeit und einem Grund zu lachen sucht und sich danach sehnt, wieder Konzerte oder Clubs zu besuchen, unser Film gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt und mit seinem frischen und spielfreudigen Cast und der lustigen und gleichzeitig warmherzigen Geschichte den Zuschauern lang vermisste Freude, Spaß und etwas Entspannung bringen wird. Dass wir diese Geschichte als ersten Amazon Original Film für Amazon Studios in Deutschland umsetzen dürfen, freut uns natürlich besonders."Die Rat Pack Filmproduktion, ein Tochterunternehmen der Constantin Film, wird den Spielfilm "One Night Off" für ein internationales Publikum realisieren. Regie führt Martin Schreier (TRAUMFABRIK), Headwriter sind Murmel Clausen ("Bullyparade", DER SCHUH DES MANITU, "Der Beischläfer") und Doron Wisotzky (WHAT A MAN, SCHLUSSMACHER), die Bildgestaltung verantwortet Christof Wahl (FACK JU GÖHTE, KOKOWÄÄH). Produzenten sind Christian Becker (JIM KNOPF, "Wir sind die Welle") und David Gerson ("Georgetown", "Dark Crimes"), als Producerinnen fungieren Tina Kringer (JIM KNOPF, FACK JU GÖHTE) und Amara Palacios ("Wir sind die Welle").